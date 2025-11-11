Ministério alerta para mensagens falsas a pedir pagamentos em nome do SNS

"Temos conhecimento de que estão a circular, pelo menos, dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos", alertam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Segundo os SPMS, trata-se de "um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira".

O Ministério da Saúde apela aos cidadãos para que estejam atentos a `sites` e mensagens (SMS) falsas, que se fazem passar pelo SNS 24 e pedem pagamentos indevidos.

Lembra que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt e salienta que a linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos.

À exceção da utilização da urgência sem referenciação e de algumas consultas de enfermagem, todos os serviços do SNS são gratuitos.

"Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários. Em caso de dúvida, contacte o SNS 24 - 808 24 24 24 (assuntos administrativos)", avisam os SPMS, acrescentando que estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.