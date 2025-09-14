Ministério da Defesa manifesta pesar pela morte de militar em Abrantes

O ministério tutelado pelo centrista Nuno Melo "lamenta profundamente o falecimento de um militar do Regimento de Apoio Militar de Emergência", situado em Abrantes, de acordo com uma nota de pesar publicada na rede social X.

"O Ministério da Defesa Nacional apresenta as mais sentidas condolências à família e ao Exército Português", concluiu na mesma nota.

O Exército abriu hoje um processo interno para averiguar as "causas e circunstâncias" da morte do militar, de 24 anos, natural de Tabuaço, Viseu.

"É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes", adiantou numa nota enviada à Lusa.

De acordo com o Exército, a Polícia Judiciária Militar foi notificada e aberto um processo de averiguações "no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido".

Adiantou que foram prestados de imediato "os primeiros socorros no local e acionado o INEM" e disponibilizado apoio psicológico à família e aos restantes militares de serviço.

"O Exército Português lamenta profundamente esta perda irreparável e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências, manifestando solidariedade para com todos os que com o militar partilharam a sua vida e serviço", referiu na nota.