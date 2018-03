Ministério das Finanças garante que não há processo a aguardar autorização para obras urgentes na Ponte 25 de Abril

RTP08 Mar, 2018, 13:05 / atualizado em 08 Mar, 2018, 14:28 | País

Ainda esta quinta-feira, o CDS-PP anunciou que vai chamar à Comissão de Economia e Obras Pública o ministro das Finanças, no sentido de esclarecer se as cativações realizadas têm alguma relação com a "falta de ação e falta de intervenção, nomeadamente na Ponte"

“O Ministério das Finanças esclarece que todos os pedidos de intervenção na Ponte 25 de Abril, nomeadamente os projetos de portarias de extensão de encargos, foram atempadamente aprovados pelos ministérios competentes”, pode ler-se na nota enviada às redações.



“Os processos referiam-se a intervenções regulares e programadas no âmbito de um calendário de manutenção plurianual da referida infraestrutura”, garante o Ministério das Finanças.



De acordo com a revista, o secretário de Estado das Infraestruturas , Guilherme W. d'Oliveira Martins, "aguarda há seis meses pela resposta do ministro das Finanças, Mário Centeno, ao seu pedido para libertação de verbas para as obras, no caso, €20 milhões".Ainda esta quinta-feira o CDS-PP anunciou que vai chamar à Comissão de Economia e Obras Pública o ministro das Finanças, no sentido de esclarecer se as cativações realizadas têm alguma relação com a "falta de ação e falta de intervenção, nomeadamente na Ponte".