Ministério diz que não há indícios de "linchamento" no caso da agressão a criança

O Ministério da Educação diz que não há indícios de "linchamento" no caso da agressão a uma criança, em Lisboa.

A conclusão surge depois do Governo ter recolhido informações na escola, no concelho da Amadora.



O Ministério explica, em comunicado, que depois de uma reunião com o Centro Padre Alves Correia, a pedido da Instituição que denunciou o caso, a versão dos acontecimentos foi distinta da divulgada inicialmente.



Ainda assim, a tutela garante que continua atenta.



O Ministério da Educação condena todos os casos de violência, sejam sobre crianças estrangeiras ou portuguesas e sublinha que têm de ser sempre denunciados.