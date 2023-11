Ministério Público acredita na intervenção de Costa no negócio do centro de dados em Sines

O Ministério Público acredita que houve intervenção do primeiro-ministro no negócio do centro de dados em Sines.







António Costa apresentou na terça-feira a sua demissão, que o Presidente da República aceitou, depois de buscas em vários gabinetes do Governo, visando também o seu chefe de gabinete, realizadas no âmbito de investigações sobre projetos de lítio e hidrogénio e de o Ministério Público ter anunciado que é alvo de inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça.

