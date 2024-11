Ministério Público acusa José Castelo Branco de violência doméstica

Em nota publicada hoje na página da internet, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa refere que "o arguido forçava a vítima a vestir roupa que escolhia, a ser maquilhada por si e a calçar sapatos que lhe provocavam dores".

Arguido e vítima eram casados desde novembro de 1996 e o arguido está indiciado por, "desde o início do casamento", agredir "física e verbalmente a vítima", indica o DIAP de Lisboa.

Sem mencionar os nomes de arguido e da vítima, o DIAP de Lisboa acrescenta que "os factos se prolongaram no tempo até maio de 2024, data em que a vítima foi internada num hospital, na sequência de um empurrão alegadamente desferido pelo arguido".

"Com as condutas descritas, o arguido, de 61 anos, atuou com o propósito concretizado de maltratar a vítima, de 95 anos, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica, injuriando-a e atemorizando-a, bem sabendo que era a sua mulher e estando ciente da idade desta", sustenta o MP.

José Castelo-Branco está acusado de um crime de violência doméstica.

O inquérito foi dirigido pela Secção Especialização Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) de Sintra do DIAP Regional de Lisboa.

A acusação do MP foi deduzida em 04 de novembro.

Em maio deste ano, após ser detido pela GNR, por decisão do Tribunal de Sintra, José Castelo Branco ficou impedido de contactar a vítima e de permanecer no hospital onde, à data, se encontrava a mulher internada.

Ficou igualmente proibido de permanecer na residência que Betty Grafstein viesse a ocupar quando tivesse alta hospitalar.

José Castelo Branco não se pode aproximar da mulher, a menos de um quilómetro, estando sujeito a meios técnicos de controlo à distância (pulseira eletrónica), segundo o despacho do juiz de instrução criminal.

O Ministério Público indicou, em maio deste ano, ter aberto uma investigação sobre alegados crimes de violência doméstica contra a figura do "jet-set" Betty Grafstein por parte do marido, José Castelo Branco.

De acordo com várias notícias, a denúncia deste crime público foi enviada ao MP por profissionais médicos do Hospital CUF de Cascais, onde Betty Grafstein, esteve internada com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo, tendo sido a própria a contar os incidentes aos profissionais de saúde, alegando que o marido a teria empurrado.

José Castelo Branco negou qualquer agressão e disse que as denúncias de violência doméstica contra a mulher, com quem está casado há quase 30 anos, "são ridículas".