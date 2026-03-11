Ministério Público arquiva inquérito aos cartazes do Chega

O Ministério Público decidiu arquivar o inquérito aberto na sequência de várias denúncias a propósito dos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, confirmou à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República.



"O inquérito conheceu despacho de arquivamento", referiu a fonte, confirmando notícias avançadas por vários órgãos de comunicação social.



No passado dia 11 de novembro, a Lusa noticiou que o MP tinha aberto um inquérito sobre estas denúncias relacionadas com os cartazes, citando a PGR.



A mesma fonte acrescentou que o inquérito estava a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, sem adiantar mais pormenores.



Em causa estavam cartazes do candidato presidencial André Ventura, líder do Chega, com as frases "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei".



No final de outubro, oito associações ciganas anunciaram que iriam apresentar queixa no MP contra os cartazes, ponderando então também avançar com uma providência cautelar.



Na sequência da instalação dos cartazes, o movimento SOS Racismo apresentou também, no DIAP de Lisboa, uma queixa-crime contra André Ventura e outros deputados do Chega por discriminação e incitamento ao ódio e à violência.



Na mesma altura, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) concluiu que os cartazes não constituem "ilícito eleitoral" e indicou que iria remeter as queixas recebidas para o MP.



A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial informou igualmente que encaminhara três participações sobre o mesmo assunto para o MP.



Em 10 de novembro de 2025, seis pessoas apresentaram no Tribunal de Lisboa, por sua vez, uma ação de tutela de personalidade contra André Ventura para que o líder do Chega fosse obrigado a retirar, num prazo de 24 horas, os cartazes.



André Ventura apelidou esta ação de "jogada política" e assegurou que só retiraria os cartazes por ordem do tribunal, por entender que tem razão no que é afirmado nos 'outdoors'.