Ministério Público e Judiciária fazem buscas no Ministério da Defesa

"O Ministério da Defesa Nacional reafirma a sua total colaboração com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado", lê-se em comunicado.





Entre 2018 e 2021, o Ministério estava sob a tutela de João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros.





A notícia chega horas depois de ter sido anunciado pelo Governo o pedido de exoneração de Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da Defesa Nacional, e momentos antes de ter sido anunciado que foi constituído arguido no âmbito da operação "Tempestade Perfeita".





Fonte ligada ao processo confirmou à agência Lusa que estas buscas estão relacionadas com a operação "Tempestade Perfeita", que envolve vários altos quadros do setor da Defesa Nacional e investiga corrupção ativa e passiva, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e branqueamento, ilícitos relacionados com adjudicações efetuadas.