"Tempestade Perfeita". Marco Capitão Ferreira constituído arguido

“A Polícia Judiciária, em investigação atribuída à Unidade Nacional de Combate à Corrupção, procedeu, no dia de hoje e na sequência da Operação, cujas primeiras buscas e detenções ocorreram em 6 de dezembro de 2022,”, avançou a PJ em comunicado.Um dos mandados foi de busca domiciliária e o outro de busca não domiciliária, “visando a recolha de elementos probatórios complementares e relacionados com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, designadamente corrupção e participarão económica em negócio”.

“A operação em causa, desencadeada no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP Regional de Lisboa, que contou com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e foi acompanhada por duas Magistradas do DIAP Regional de Lisboa, decorreu na região de Lisboa, tendo-se procedido ainda à constituição de um arguido”, lê-se na nota.