Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha aprovados por Gouveia e Melo

O Ministério Público está a investigar ajustes diretos na Marinha aprovados pelo almirante Henrique Gouveia e Melo quando era comandante naval, entre 2017 e 2020. A informação é avançada esta segunda-feira pela revista Sábado.





Em 2024, o Tribunal de Contas emitiu um perdão relativamente a “eventuais infrações financeiras” mas, segundo a Sábado, o processo mantém-se em inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.



Há quatro anos, a Polícia Judiciária Militar (PJM), que comandava a investigação, entregou ao Ministério Público um relatório pericial e um relatório final nos quais concluía que houve uma concentração excessiva de ajustes diretos à empresa Proskipper, dissolvida em 2022 e cuja atividade passava por “comércio de bens e tecnologias militares e produtos relacionados com a defesa”. A PJM terá identificado 57 contratos suspeitos aprovados pelo almirante Henrique Gouveia e Melo.





A revista adianta ainda que, em junho passado, uma procuradora perguntou à PJM se mantinha as conclusões apesar da auditoria do Tribunal de Contas, ao que esta terá respondido afirmativamente.



Segundo fontes judiciais auscultadas pela Sábado, a resposta sugere que os investigadores consideram que os factos podem constituir crime.





Questionada por esta publicação, a candidatura de Henrique Gouveia e Melo afirmou que o candidato a Belém nunca foi notificado para prestar declarações no âmbito do inquérito do DIAP de Almada.





Entre 2010 e 2018, a Proskipper terá formalizado 137 contratos com o Estado. Destes, 124 foram assinados com a Marinha. No total, a empresa arrecadou 2,1 milhões de euros.

