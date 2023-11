Ministério Público investiga suspeitas de favor no caso das gémeas brasileiras

Em resposta à RTP, o MP confirmou a instauração de um inquérito relacionado com o caso das gémeas luso-brasileiras e acrescenta que “o processo encontra-se em investigação no DIAP Regional de Lisboa e, por ora, não corre contra pessoa determinada”.



A notícia foi avançada, esta sexta-feira, pelo jornal Público, que afirma que a investigação avançou no início deste mês.



O inquérito, para já, é contra desconhecidos, mas o assunto ganhou relevância porque poderia haver um caso de favor com a intervenção do presidente da República. As gémeas luso-brasileiras, com uma doença rara, foram tratadas com um medicamento que custa dois milhões de euros por criança.





As meninas viviam em São Paulo, no Brasil, e terão chegado ao chefe do Estado através do filho, que também vive em São Paulo.



Belém já assumiu que recebeu uma carta e que a enviou para o Governo por achar o assunto relevante.



Se Marcelo Rebelo de Sousa vier a ser envolvido, a abertura de um processo tem de ser aprovada na Assembleia da República.