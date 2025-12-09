Ministra da Saúde espera que comissão de combate à fraude inicie funções ainda este ano

Carlos Alexandre já tem autorização para chefiar o organismo de combate à fraude do SNS. O Conselho Superior da Magistratura aprovada por unanimidade a comissão de serviço do juiz.



A nova estrutura deverá permitir uma poupança estimada em 800 milhões de euros por ano, segundo o Executivo.



A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins reforçou que "esta é uma unidade que existe em vários países (…) e é mais uma ajuda que vamos dar ao SNS para garantir que todo o investimento que nele fazemos, se reflete na saúde dos portugueses."



"Recordo que todo o valor que os portugueses pagam em IRS é investido para prestarmos cuidados de saúde à população." acrescentou.





A criação desta entidade surge no seguimento de vários casos que expuseram falhas e irregularidades no sistema público de saúde. Entre eles, estão pagamentos de cirurgias extra na Dermatologia do Hospital de Santa Maria e a médica que passou milhares de receitas falsas a falsos diabéticos.





