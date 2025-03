Ministro acredita que reforço da ação social tirará foco da luta estudantil sobre propinas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Espero convencê-los de que com um bom sistema de ação social, o foco nas propinas perde-se", afirmou Fernando Alexandre em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com dirigentes de federações e associações académicas.



O ministro da Educação, Ciência e Inovação e a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, reuniram-se hoje com os representantes dos estudantes do ensino superior para assinalar o Dia Nacional do Estudante, num encontro em que participaram também o diretor-geral do Ensino superior, Joaquim Morato, e a presidente do Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, Patrícia Rosado Pinto.