Ministro da Educação defende que alargamento de turmas não põe em causa qualidade do ensino

“O que a evidência científica diz é que até aos 30 alunos, não há evidências de que seja mau para a qualidade do ensino”, disse Fernando Alexandre aos jornalistas durante a inauguração das obras de requalificação e ampliação da Escola Secundária de Porto de Mós.

De forma a acomodar os mais de 600 alunos que não estavam inscritos nas escolas por falta de vagas, várias turmas foram alargadas.





"Isso faz-se excecionalmente. Está previsto na lei e acontece muitas vezes", referiu o ministro, adiantando que o problema está concentrado na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.







“Sei que há pessoas descontentes com as mudanças, mas elas têm de ser feitas”, disse.

Abertura de inquérito

Na segunda-feira, no arranque do novo ano letivo, o ministro da Educação anunciou que havia centenas de alunos sem vagas, sendo que algumas escolas estavam a recusar alunos apesar de terem capacidade para os receber. Fernando Alexandre disse que esta era uma situação “grave” e ordenou a abertura de um inquérito.



De forma a encontrar solução para estes estudantes, o Ministério da Educação convocou, na segunda-feira, uma reunião de urgência com os agrupamentos de escolas de Lisboa e a Agência para a Gestão do Sistema Educativo.





O Ministério convocou também uma reunião para esta terça-feira com a Câmara Municipal de Sintra e os diretores dos agrupamentos escolares para encontrar uma solução para os alunos que ainda não foram colocados nas escolas.

Questionado sobre os críticos que apontam a reestruturação no Ministério da Educação como a causa destes problemas, Fernando Alexandre diz que as mudanças “têm de ser feitas”.