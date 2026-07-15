Ministro da Educação diz que 99% dos exames nacionais estão corrigidos

O ministro garante que "99 por cento das respostas" estão corrigidas e que o "processo está a correr com normalidade".





"Quando chegarmos à fase final é preciso identificar as provas que não estão a ser corrigidas, porque há professores que podem ter atestado medico", disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, antes de entrar para um encontro sobre ciência que começou hoje em Lisboa.

, disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, antes de entrar para um encontro sobre ciência que começou hoje em Lisboa.

"Penso que durante a manhã de hoje as provas estão todas fechadas", acrescentou.





A prova que "teve mais problemas foi a de Português", confessou ainda, por ser a "mais difícil de corrigir".





"Houve de facto erros. Houve professores que tiveram de corrigir a mesma prova três vezes".





Mas o ministro considera que essas dificuldades demonstram o esforço dos professores e o comprometimento do Ministério.





Questionado pelos jornalistas, o ministro confirmou que na terça-feira houve professores que "foram contactados para estares a corrigir exames ainda hoje".



Depois de o Ministério ter dado mais um dia para terminar o processo de correção das mais de 300 mil provas, que deveria ter terminado na terça-feira, Fernando Alexandre disse hoje que "durante a manhã de hoje as provas estarão quase todas fechadas".



O maior problema prendeu-se com o exame de Português, "porque é a mais difícil de corrigir", disse o ministro, prometendo que na sexta-feira serão publicadas "todas as avaliações com rigor e com transparência".

