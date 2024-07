Miranda do Douro entrega chaves da cidade a Rui Rio, Mariana Mortágua e Nuno Santos Félix

A presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, diz que a cidade não esquece quem tanto ajudou no processo de cobrança de impostos na concessão das seis barragens que existe na região e que a EDP concessionou a uma empresa francesa.Só com a cobrança do IMI - o imposto municipal sobre imóveis - Miranda do Douro espera encaixar muitos milhões, refere a autarca.