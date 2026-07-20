País
Missão Escola Pública sublinha que exames de várias disciplinas estão a registar erros na avaliação
A Missão Escola Pública tem indicações de que estes erros na avaliação também se estão a registar noutras disciplinas.
Para além dos exames nacionais de Física e Química e de Geografia A, cujas pautas tiveram de ser revistas devido a erros nas avaliações, há outras provas que poderão exigir correções futuras.
A Missão Escola Pública adiantou que há relatos de erros nas provas de Matemática B e numa das versões do exame de Português. Cristina Mota, responsável deste movimento, diz que estes erros só retiram credibilidade ao processo de avaliação.
A Missão Escola Pública adiantou que há relatos de erros nas provas de Matemática B e numa das versões do exame de Português. Cristina Mota, responsável deste movimento, diz que estes erros só retiram credibilidade ao processo de avaliação.
"Não temos rigor nestas classificações", considerou Cristina Mota.