Mobilidade académica para estudantes de Ensino Superior da CPLP apresentado hoje

Foto: oeiportugal.org/DR

Ana Paula Laborinho, diretora da organização dos Estados Ibero-Americanos em Portugal, em conversa com o jornalista da RDP África, Germano Campos, refere que este programa de mobilidade académica do ensino superior, no seio dos PALOP, visa reproduzir de uma forma simples o mesmo sistema já existente na Europa com o sistema ERASMUS.



Ana Paula Laborinho revelou também que serão atribuídas 21 bolsas. Existem cinco instituições de Ensino Superior dos PALOP, parceiras e outras sete instituições, também de Ensino Superior, que permitiram que este projeto fosse implementado em tempo recorde.





Segundo Ana Paula Laborinho o valor atribuído a cada bolsa ronda os três mil euros. Um valor considerado relativamente baixo.