Moedas manifesta apoio total a Mendes que "deu tudo ao país"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, manifestou hoje total apoio a Marques Mendes se se candidatar a Presidente da República, afirmando que o ex-líder do PSD "deu tudo ao país".

À entrada para o Conselho Nacional do PSD, Moedas assegurou que não irá anunciar hoje a recandidatura à capital, mas fez questão de manifestar o seu apoio para Belém ao ex-líder do PSD e comentador televisivo.

"A minha visão sobre isso é clara, eu penso que há uma pessoa que reúne todas as condições, essa pessoa é Luís Marques Mendes, se ele se candidatar terá todo o meu apoio", afirmou.

Moedas considerou que o ex-presidente do partido já "deu provas" e "é conhecido dos portugueses".

"Sabem e sabemos muito bem com o que podemos contar com aquilo que ele é, com aquilo que ele fez, com o político que é e com o trabalho que fez durante anos e que as pessoas o conhecem", disse, acrescentando que "gostava muito" de ver Luís Marques Mendes em Belém.

Questionado se o PSD deve ter um plano B caso Mendes decida não avançar, rejeitou falar sobre este cenário: "Eu não falo de planos B, falo daquele que eu acho que é um homem que reúne todas as condições, um homem que deu tudo ao país, continua a dar", afirmou.