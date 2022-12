Moedas responde a Costa. "Não preciso de telefonemas, preciso de ajuda"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, reagiu na manhã desta sexta-feira às palavras de António Costa, à margem do Conselho Europeu, em Bruxelas, sobre a forma como o Governo lidou com as autarquias após as inundações dos últimas dias.