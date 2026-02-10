Mondego com "risco claro" de diques colapsarem, avisa APA

O rio Mondego está com "um risco claro dos diques [margens]" poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação, afirmou hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"Há aqui um risco claro dos diques poderem colapsar. Em nome da precaução, o que é fundamental é retirar pessoas que estão nas áreas de risco", disse Pimenta Machado, que falava numa conferência de imprensa realizada em Coimbra, no final de uma reunião de emergência com autarcas da região e proteção civil local e regional.

Segundo o presidente da APA, está prevista "uma brutalidade" de precipitação na quarta-feira, registando-se "dois dias em que chove 20% do que chove num ano", referindo que a situação será monitorizada e acompanhada durante toda a noite.