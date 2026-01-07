Monforte requalifica Rede de águas e esgotos :"é das maiores obras que já foram feitas até hoje por este município"

Fotografia: Câmara Municipal de Monforte

Entre os três mil habitantes do concelho de Monforte, mil moradores na freguesia de Santo Aleixo vão conseguir encontrar outras condições de vida no seu dia a dia, ultrapassando obstáculos no bom acesso à água, esgotos e comunicações neste municipio do interior do país.



A modernização da Rede de águas e esgotos vai contar com fundos comunitários, e a autarquia vai aproveitar para a instalação de um coletor de águas pluviais, para evitar inundações em Vaiamonte e para instalar infraestruturas essenciais no subsolo, nomeadamente cabos de eletricidade e telecomunicações.

Ouvido pela Rádio pública, Miguel Rasquinho o presidente da Câmara Municipal de Monforte considera que esta requalificação da Rede de águas e esgotos "deve ser das maiores obras que já foram feitas até hoje por este município" Alentejano.