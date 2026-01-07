País
Monforte requalifica Rede de águas e esgotos :"é das maiores obras que já foram feitas até hoje por este município"
Vai ser um investimento de cerca de 9 milhões de euros dividido em duas fases: a primeira já está a decorrer, vai ser lançado um concurso público internacional e está previsto o inicio da obra no terreno a partir de junho para estar concluida no prazo de dois anos.
Fotografia: Câmara Municipal de Monforte
A modernização da Rede de águas e esgotos vai contar com fundos comunitários, e a autarquia vai aproveitar para a instalação de um coletor de águas pluviais, para evitar inundações em Vaiamonte e para instalar infraestruturas essenciais no subsolo, nomeadamente cabos de eletricidade e telecomunicações.
Ouvido pela Rádio pública, Miguel Rasquinho o presidente da Câmara Municipal de Monforte considera que esta requalificação da Rede de águas e esgotos "deve ser das maiores obras que já foram feitas até hoje por este município" Alentejano.