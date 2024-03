Montalegre com escolas fechadas devido à neve

"Já foram encerradas as escolas, foi dada a ordem para não saírem os autocarros e temos já no terreno todos os meios que estavam previstos entrar em funcionamento, nomeadamente os limpa-neves dos bombeiros e do município", afirmou à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro.

Em comunicado publicado nas redes sociais, também o Agrupamento de Escolas doutor Bento da Cruz avisou a comunidade educativa que devido às condições meteorológicas adversas hoje não haverá atividades letivas nas escolas deste concelho do norte do distrito de Vila Real.

Em Montalegre estudam cerca de 600 alunos nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Doutor Beto da Cruz, secundária do Baixo Barroso e escolas básicas de Montalegre, Salto e Cabril.

Na quinta-feira, devido à queda de neve e por precaução, foi antecipado o regresso a casa dos alunos deste município do norte do distrito de Vila Real.

"Continua a nevar, o que nos dificulta também um bocadinho o nosso trabalho, mas vamos fazer todos os esforços no sentido de, pelo menos, ter transitáveis as estradas mais importantes", salientou Miguel Monteiro.

Pelo município estão espalhados cerca de 10 viaturas limpa-neves, entre equipamentos dos bombeiros, do município e das juntas de freguesias do concelho.

A GNR de Vila Real disse que não havia, pelas 07:00, estradas interditas no distrito, mas aconselhou muita precaução a quem tem que viajar.

Uma derrocada ocorrida esta manhã está a causar constrangimentos na Estrada Nacional 2 (EN2), junto ao Peso da Régua.

Seis distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à queda de neve pelo menos até às 12:00 de hoje, enquanto a chuva, vento forte e agitação marítima afetam até domingo sobretudo o Centro e Norte.