Montenegro apela às comunidades portuguesas na Alemanha a investir em Portugal

"É uma alegria partilhar convosco este momento das comemorações do nosso dia de Portugal e das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo", afirmou o primeiro-ministro. "É uma alegria fazê-lo nesta ocasião em que estamos a iniciar um novo mandato".Montenegro quis deixar três mensagens às comunidades portuguesas."Em nome do Governo, é para vos garantir que não vos vamos deixar sós", disse, prometendo continuar a apoiar estas comunidades, "cada vez com mais capacidade, com mais intensidade"."Contamos também muito convosco (...) para nos ajudarem naquilo que todos temos de fazer em Portugal", continuou, dirigindo-se aos emigrantes portugueses. "Nós precisamos da vossa ajuda. (...) Precisamos que aqueles que tenham condições para regressar, possam regressar".E para os que ainda não tiverem "essas condições", Montenegro espera que possam encontrar em Portugal "o destino" das poupanças e do investimentos.Segundo o primeiro-ministro, Portugal "é hoje um país exemplar do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro"."A Alemanha é um grande país, é a maior economia da Europa, mas neste momento a economia portuguesa e as finanças públicas portuguesas estão em melhor condição que a economia alemã e as finanças públicas alemãs".Para Montenegro, isto "é importante" porque a Alemanha "vai superar" esta crise com a ajuda das comunidades imigrantes."Mas também queremos ajudar a Alemanha em Portugal, acolhendo investimentos de empresas alemãs e acolhendo investimentos de portugueses que vivem na Alemanha. Por favor, não deixem de acreditar em Portugal".

E insistiu: "Portugal é hoje um país seguro para investir, seguro para poder aplicar as vossas poupanças e para poderem rentabilizar o esforço do vosso trabalho".