Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Montenegro garante que está a ser feito "esforço máximo possível" no combate aos incêndios

por RTP

Foto: Ricardo Nascimento - Lusa

Numa altura em que o fogo não dá tréguas em Portugal continental, Luís Montenegro afirmou que o país tem "todos os meios disponíveis" e que está a fazer "o esforço máximo possível".

O primeiro-ministro fez uma curta declaração aos jornalistas sobre a situação dos incêndios. Assumiu que não há "meios ilimitados" para esse efeito. "Todos sentimos que era preciso mais, temos de saber gerir e coordenar", assumiu.

Questionado sobre a necessidade de pedido de ajuda internacional, o primeiro-ministro não afasta essa possibilidade "quando as circunstâncias o motivaram".

O primeiro-ministro esteve reunido esta quarta-feira com o presidente da República em Faro. Após o encontro, ambos os governantes jantaram em Cacela Velha.
