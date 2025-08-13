Montenegro garante que está a ser feito "esforço máximo possível" no combate aos incêndios
Foto: Ricardo Nascimento - Lusa
Numa altura em que o fogo não dá tréguas em Portugal continental, Luís Montenegro afirmou que o país tem "todos os meios disponíveis" e que está a fazer "o esforço máximo possível".
Questionado sobre a necessidade de pedido de ajuda internacional, o primeiro-ministro não afasta essa possibilidade "quando as circunstâncias o motivaram".
O primeiro-ministro esteve reunido esta quarta-feira com o presidente da República em Faro. Após o encontro, ambos os governantes jantaram em Cacela Velha.