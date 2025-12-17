Montenegro janta com deputados. "O povo está com este Governo e o PSD"

Madalena Salema - Antena 1

O primeiro-ministro veio afirmar que, ao contrário dos que "andam de megafone na mão a pensar" que têm a representatividade, o país está com o Governo e o partido.Cumprindo a tradicional troca de presentes, o líder do PSD entregou a Hugo Soares um prato com a imagem da residência oficial do primeiro-ministro. Já o líder da bancada social-democrata presenteou Luís Montenegro com um jogo de tabuleiro do PSD e um presépio.