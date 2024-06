Moradores da Ajuda alertam para dificuldade em integrar 200 imigrantes sem abrigo no mesmo local

No sábado houve uma concentração junto ao local promovida pela CURIFA - Comissão Unitária de Reformados e Idosos da Freguesia da Ajuda e foram equacionadas novas formas de luta.

Vários habitantes ouvidos pela Antena 1, dizem que querem participar na solução do problema, mas que duas centenas de imigrantes de várias etnias no mesmo local não ajuda a uma boa integração na comunidade, como dizem as boas práticas internacionais. Há quem defenda que possam ir em grupos mais pequenos para várias freguesias, onde possam ter um apoio melhor.







A população queixa-se de não ser ouvida neste processo para transformar o hospital num centro de acolhimento quando tinha sido prometido que o espaço seria um centro intergeracional com lar de idosos e creche de que tanto há necessidade em Lisboa.





O anunciado novo Centro de Acolhimento para imigrantes de Lisboa, foi cedido pelo Ministério da Defesa, com um carácter temporário.





Uma medida que apanhou de surpresa o Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, Jorge Marques que diz estar preocupado e que não foi informado dos planos para ali instalar estas pessoas que se encontram em situação de sem abrigo.