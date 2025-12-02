País
Morreu a jornalista Constança Cunha e Sá
A jornalista e comentadora política Constança Cunha e Sá morreu aos 67 anos, vítima de uma doença prolongada. A notícia foi confirmada à agência Lusa fonte oficial da TVI/CNN Portugal.
Nascida em 23 de agosto de 1958, em Lisboa, Constança Cunha e Sá tinha formação em Filosofia e trabalhou como docente antes de iniciar a carreira no jornalismo, aos 29 anos, na revista Sábado.
Um ano depois foi para o semanário O Independente, do qual foi diretora-adjunta e diretora, tendo ainda sido redatora principal no Diário Económico e editora de política, jornalista e comentadora na TVI.
Saiu deste canal televisivo em 2020, mas regressou em 2021.
Recentemente, Constança Cunha e Sá apoiou a candidatura de António Filipe para as eleições presidenciais do próximo ano.
C/ Lusa