Morreu a locutora e realizadora de programas da rádio Maria José Mauperrin

DR

Maria José Mauperrin foi a primeira realizadora de rádio em Portugal e uma das primeiras locutoras. Ficou conhecida pelos programas "Café Concerto" e "Quatro Temas em Dezembro".



Além da rádio, foi colaboradora do jornal Expresso durante vários anos e fez várias peças jornalísticas com foco na área cultural, como reportagens e entrevistas a personalidades de relevo.





Mauperrin não gostava de 'playlists', como explicava numa conversa, na Antena 1, no programa "No Ar Por Toda a Parte", há 8 anos. Contou, então, como contornava a censura.



O velório de Maria José Mauperrin realiza-se no domingo, entre as 17:00 e as 21:00, no centro funerário Santa Joana Princesa, em Lisboa. Depois será cremada na segunda-feira, numa cerimónia privada.