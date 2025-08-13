Morreu antigo presidente do PS/Madeira Emanuel Jardim Fernandes

"Foi com enorme pesar e consternação que o PS/Madeira recebeu a notícia da morte de Emanuel Jardim Fernandes, ex-presidente do partido e antigo deputado aos parlamentos regional, nacional e europeu", lê-se na nota divulgada pela estrutura dos socialistas madeirenses.

Emanuel Jardim Fernandes, de 81 anos, era advogado de profissão, foi um dos "principais rostos" do PS/Madeira quando foi criado, tendo sido eleito deputado para a Assembleia Legislativa Regional na primeira legislatura, em 1976.

Manteve-se no parlamento madeirense durante várias legislaturas e tornou-se presidente do PS/Madeira em 1980, cargo que desempenhou até 1993, tendo voltado depois à liderança em 1996.

Também foi deputado na Assembleia da República por duas vezes (1983-1985 e 1991-1995) e no Parlamento Europeu entre 2004 e 2009.

Na nota, o atual líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, salienta "a forma séria e empenhada como Emanuel Jardim Fernandes sempre se entregou às causas em que acreditava".

Também destaca "o seu sentido humanista e o enorme e importante contributo que deu para algumas das grandes conquistas alcançadas pela Região, factos que levaram a que, em 2001, tenha sido agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique".

"Figura carismática, exemplo do inconformismo na luta contra o regime e os interesses instalados, Emanuel Jardim Fernandes acaba por ficar indelevelmente ligado à história do PS/Madeira, tendo, inclusivamente, sido reconhecido como Presidente Honorário do partido", realça.

Aponta ainda que a morte do antigo líder regional "deixa em todos os socialistas um sentimento de luto e orfandade, mas também de gratidão pelo seu histórico de luta e de entrega", concluindo que "parte um dos `Grandes` da vida política, social e empresarial da Região, cujo legado nos cumpre a todos reconhecer e agradecer".

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a social-democrata Rubina Leal, também manifestou já o seu pesar pela morte de Emanuel Jardim Fernandes.

Rubina Leal realça que "o antigo líder do PS cedo enveredou pela vida cívica e política, deixando um legado de defesa das suas convicções e dos ideais que pugnava, em particular no trabalho parlamentar durante os seus mandatos como deputado".

A Comissão Política do CDS-PP/Madeira manifestou igualmente o seu profundo pesar pela morte de Emanuel Jardim Fernandes, recordando que "foi um homem de diálogo e de consenso e esteve sempre do lado dos interesses regionais".

"Deixa à Região um legado de Democrata e de Autonomista que a História não esquecerá", referem os democratas-cristãos insulares.