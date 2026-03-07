Morreu o general António Martins Barrento

Marcelo Rebelo de Sousa destaca uma carreira exemplar de Martins Barrento, ao serviço operacional do Ultramar, na NATO e ainda na área da História e do pensamento militar.



Ao longo de 45 anos de serviço, destaca a sua elevada competência e liderança, e a forma altamente eficaz como atendeu às necessidades de modernização do Exército e do desbloqueamento de carreiras dos militares.



O Presidente da República expressa aos seus familiares e amigos a sua solidariedade e camaradagem neste momento de pesar.

