Morreu o general António Martins Barrento
O general António Martins Barrento foi chefe do Estado-Maior do Exército. Tinha 87 anos
Marcelo Rebelo de Sousa destaca uma carreira exemplar de Martins Barrento, ao serviço operacional do Ultramar, na NATO e ainda na área da História e do pensamento militar.
Ao longo de 45 anos de serviço, destaca a sua elevada competência e liderança, e a forma altamente eficaz como atendeu às necessidades de modernização do Exército e do desbloqueamento de carreiras dos militares.
O Presidente da República expressa aos seus familiares e amigos a sua solidariedade e camaradagem neste momento de pesar.
