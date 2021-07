Morreu Otelo Saraiva de Carvalho, estratega do 25 de Abril

A morte de Otelo Saraiva de Carvalho, no Hospital Militar, foi confirmada à RTP por Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril.Figura carismática do Movimento das Forças Armadas e da Revolução de 1974, Otelo Saraiva de Carvalho encabeçou o sector operacional da Comissão Coordenadora e Executiva do Movimento dos Capitães.A partir do posto da Pontinha, no Regimento de Engenharia n.º 1, dirigiu com outros militares as operações daquele dia. Ali esteve desde o anoitecer de 24 de abril até ao dia 26.

Otelo Saraiva de Carvalho era reconhecido como um militar particularmente vocacionado para a tática de artilharia.







Foi candidato às presidenciais de 1976.







Na década de 1980, esteve na luta armada como membro da organização Forças Populares 25 de Abril.. Em 1991, recebeu um indulto. Os crimes foram amnistiados em 2004.Otelo Saraiva de Carvalho nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, a capital de Moçambique, a 31 de agosto de 1936. Foi mobilizado para Angola em 1961, como capitão de artilharia, e lá permaneceu em comissão de serviço até 1963.Entrevistado há cerca de sete anos na Antena 2, Otelo reconhecia a marca deixada na História de Portugal.

Antena 1

“Figura maior do que a vida”



Conhecida a notícia da morte de Otelo Saraiva de Carvalho, o jornalista da RTP Jacinto Godinho relembrou o estratega da Revolução de 1974 como um “figura maior do que a vida”.Por sua vez, o jornalista Adelino Gomes recordou Otelo como um nome que fica para a História de Portugal., evocou o jornalista, recuando aos dias da Revolução de 1974.Questionada, na RTP3, sobre o legado de Otelo Saraiva de Carvalho, a historiadora Irene Flunser Pimentel afirmou que o estratega do 25 de Abril deixa "a maior das marcas do século XX português, que foi o derrube da ditadura".salientou as "qualidades humanas".Isabel do Carmo recordou Otelo Saraiva de Carvalho como "o herói do 25 de Abril".

"É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância"

No portal da Presidência da República,"Um dos mais ativos capitães de abril, exerceu funções muito relevantes durante a revolução e candidatou-se à Presidência da República em 1976. Afastado do poder na sequência do 25 de novembro de 1975, viria a ser considerado, pela Justiça, envolvido nas FP25, condenado e amnistiado", lê-se na nota do Presidente da República , lê-se no mesmo comunicado.

"Maior símbolo individual do MFA"

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, homenageia Otelo Saraiva de Carvalho, "o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas", que concretizou o sonho de todos os que "ansiavam por viver em liberdade"."Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas", pode ler-se numa mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República, citada pela agência Lusa."Por todos os democratas, que ansiavam por viver em liberdade e em democracia, Otelo Saraiva de Carvalho concretizou esse sonho"."No momento do seu desaparecimento, e pelo seu decisivo contributo, é justo render-lhe a mais sentida homenagem", enaltece.

"O que hoje somos"

O Governo veio também lamentar a morte de Otelo Saraiva de Carvalho, endereçando "as mais sentidas condolências à sua família, assim como à Associação 25 de Abril"."Otelo Saraiva de Carvalho foi o coordenador operacional da ação militar do Movimento das Forças Armadas, que, no dia 25 de abril de 1974, derrubou o regime do Estado Novo, pondo fim à mais longa ditadura do século XX na Europa e abrindo caminho à democracia", destaca o Executivo."A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos. Tornou-se, por isso, e a justo título, um dos seus símbolos.".