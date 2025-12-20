Mortalidade em excesso. Gripe pode explicar mortes a mais no início de dezembro

Foto: Hannah McKay - Reuters

Todos os anos a gripe está associada a um aumento da mortalidade nesta época e 2025 não é exceção. Pela segunda semana consecutiva, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge registou excesso de mortalidade.



Entre 6 e 14 de dezembro, Portugal acumulou 600 mortes. Segundo José Coutinho Costa, pneumologista da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, o excesso de mortalidade que ocorreu - sobretudo acima dos 65 anos - deve-se à debilidade do sistema imunitário e a estímulos externos.



A descida das temperaturas contribui para este cenário, assim como o facto de a gripe ter começado mais cedo.



Desde o início da época gripal, já foram identificados quase 38.500 casos positivos de infeção respiratória e cerca de 5.600 casos de gripe.



Os pneumologistas garantem que a vacinação continua a ter uma eficácia alta e é a melhor forma de prevenir complicações.



Até ao dia 14 de dezembro foram vacinadas mais de dois milhões e 400 mil pessoas. É um aumento de oito por cento em relação ao ano passado.



Os episódios de urgência aumentaram nas últimas semanas e várias unidades locais de saúde já ativaram os planos de contingência. Cancelaram cirurgias não urgentes, aumentaram as camas nas enfermarias e introduziram o uso de máscara nos serviços.



A atividade gripal mantém-se crescente em Portugal. O pico da gripe ainda não foi atingido e pode chegar no final de dezembro ou início de janeiro.