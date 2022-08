Mortalidade em julho. Máximos estabelecidos em quase metade dos dias

Os dados são do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito e revelam que houve excesso de mortalidade em quase todos os dias do mês passado. As exceções foram os dois primeiros e os três últimos dias.



Há duas semanas, a Direção-Geral da Saúde revelou que Portugal tinha registado um excesso de mortalidade entre 7 e 18 de julho, correspondente a mais de mil mortes atribuídas às temperaturas extremas que se verificaram no continente.



Quando avaliado o risco potencial das temperaturas na saúde da população, verifica-se que os valores estiveram no nível mais elevado precisamente no dia 14.



No total, morreram em julho 10.602 pessoas.