Morte de Fábio Guerra. Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko condenados por homicídio

Cláudio vai cumprir uma pena de 20 anos de prisão. Vadym foi condenado a 17 anos.





A presidente do coletivo de juízes, Helena Susano, considerou que as imagens não deixam dúvidas e provam que os agora condenados agiram com desprezo da vida humana e de uma forma atacante, continuando a pontapear a vítima já no chão.







Fábio Guerra Sofreu "graves lesões cerebrais", na sequência das agressões de que foi alvo no exterior de uma discoteca em Alcântara, quando se encontrava fora de serviço.

O advogado de Vadym considerou, à saída do tribunal, que a pena aplicada era excessiva.O agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, morreu a 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa.





O Ministério Público acusou em setembro os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko de um crime de homicídio qualificado, três crimes de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de ofensas à integridade física simples no caso que culminou com a morte do agente da PSP Fábio Guerra.