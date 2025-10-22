Morte de Francisco Balsemão. Governo decreta luto nacional de dois dias

A Câmara Municipal de Lisboa também decretou luto municipal para os dias 22 e 23 de outubro, “com a consequente colocação da Bandeira do Município a meia haste em todos os edifícios e equipamentos municipais”.

O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante do número um do PSD, morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Nas últimas horas têm-se multiplicado as reações à morte de Balsemão. O presidente da República recorda o político e empresário como uma das dez grandes figuras da democracia.



Numa nota publicada na página da Presidência, o chefe de Estado destaca o papel de Pinto Balsemão como "coautor dos projetos de revisão constitucional, lei de imprensa, lei de reunião e associação e lei de liberdade religiosas", decisivo para "mudar o Portugal" entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70.



O atual presidente da República destaca os vários papéis desempenhados por Pinto Balsemão na política portuguesa, desde "parlamentar, governante, presidente do partido, primeiro-ministro", destacando também que foi chefe de Governo "durante a revisão constitucional que pôs termo ao Conselho da Revolução, com a transição para a Democracia plena".



Marcelo Rebelo de Sousa salienta também o papel de Francisco Pinto Balsemão na "afirmação da liberdade de expressão e de imprensa, militando contra a censura e o exame prévio, fundando o Expresso antes do 25 de Abril, criando um novo grande grupo de comunicação social".Luís Montenegro falou à comunicação social a meio do Conselho Nacional do PSD, onde recebeu a notícia da morte de Balsemão.Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, esta quarta-feira, o presidente do Conselho Europeu disse que Francisco Pinto Balsemão "institucionalizou a democracia civilista e pluralista" de hoje e "deu os primeiros passos para uma economia mais aberta".António Costa lembrou que, ainda durante a ditadura, Francisco Pinto Balsemão "procurou a liberalização do regime através da criação do Expresso" e, mais tarde, criou a SIC, o "primeiro canal de televisão privado", salientando a sua importância durante o "período do cavaquismo" em que houve, considerou, "asfixia da liberdade de expressão"."A SIC marcou um momento de ar puro", sublinhou. “Dificilmente alguém que deixa a vida pode dizer que deixou marcas tão relevantes na nossa vida coletiva”, disse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros recorda Pinto Balsemão como “um dos grandes vultos da política e da democracia portuguesa”.



Paulo Rangel lembra também a importância de Francisco Pinto Balsemão nas relações exteriores.

Durão Barroso lembrou também “o homem de visão, de muitas influências, dentro e fora de Portugal” e enaltece Balsemão como uma das figuras mais destacadas da democracia portuguesa.

“Pessoas como Francisco Pinto Balsemão aparece uma em muitos anos”, disse Ferreira Leite em declarações à RTP.

O ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, reagiu à morte do fundador do PSD, lembrando o papel do antigo primeiro-ministro como fundador do PSD mas também de "empresário fundamental para a liberdade de imprensa".



"Pinto Balsemão mostrou ousadia perante o antigo regime. A fundação do então Partido Popular Democrático a 6 de maio de 1974, ao lado de Sá Carneiro e de Magalhães Mota, permanecerá como um legado para a história da nossa democracia", vincou Cavaco Silva numa mensagem escrita.