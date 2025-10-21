Morreu Francisco Pinto Balsemão. Antigo primeiro-ministro tinha 88 anos

(em atualização)





Em comunicado, o grupo de comunicação que fundou e liderou, a Impresa, informa que Francisco Pinto Balsemão morreu "de causas naturais" e que "os seus últimos momentos foram acompanhados pela família".







Francisco Pinto Balsemão era o militante número um do PSD e foi um dos fundadores do partido, ao lado de Francisco Sá Carneiro. A notícia da morte do antigo primeiro-ministro foi transmitida esta terça-feira pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional do partido, sendo audíveis aplausos na sala.





Francisco Pinto Balsemão marca também a história de Portugal no campo da comunicação social, tendo fundado o semanário Expresso em 1973, ainda durante a ditadura, e mais tarde, em 1992, a SIC, o primeiro canal de televisão privado a surgir em Portugal.





Era também membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.





Francisco Pinto Balsemão nasceu a 1 de setembro de 1937, em Lisboa. Estudou Direito na Universidade de Lisboa e deu os primeiros passos como jornalista no Diário Popular durante os anos 60. O jornal Expresso surge em 1973, quando tinha 34 anos.





Numa entrevista ao Expresso, em janeiro de 2023, Pinto Balsemão dizia que continuava a considerar-se jornalista e demonstrava "orgulho" em ter o "número de 18" da Carteira Profissional.





Na política foi inicialmente deputado da Ala Liberal do Parlamento e, já depois do 25 de Abril, foi ministro Adjunto de Francisco Sá Carneiro. Ocupou o cargo de chefe de Governo após o desastre de Camarate, em dezembro de 1980.

"Portugal nunca o esquecerá"





Na reação à morte de Pinto Balsemão, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinala que Portugal perde "uma das personalidades mais marcantes dos últimos sessenta anos".



Numa nota publicada na Numa nota publicada na página da presidência , o chefe de Estado destaca o papel de Pinto Balsemão como "coautor dos projetos de revisão constitucional, lei de imprensa, lei de reunião e associação e lei de liberdade religiosas", decisivo para "mudar o Portugal" entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70.





Já depois do 25 de Abril, foi "fundador do PPD, hoje PSD", tendo sido também vice-presidente da Assembleia Constituinte.





O atual Presidente da República destaca os vários papéis desempenhados por Pinto Balsemão na política portuguesa, desde "parlamentar, governante, presidente do partido, primeiro-ministro", destacando também que foi chefe de Governo "durante a revisão constitucional que pôs termo ao Conselho da Revolução, com a transição para a Democracia plena".





Marcelo Rebelo de Sousa salienta também o papel de Francisco Pinto Balsemão na "afirmação da liberdade de expressão e de imprensa, militando contra a censura e o exame prévio, fundando o Expresso antes do 25 de Abril, criando um novo grande grupo de comunicação social".





E também já depois do 25 de Abril, ao elaborar "a primeira lei de imprensa democrática" e ao lançar a SIC, "revolucionando o que era a informação no final da ditadura e no início da Democracia". De recordar que o próprio Presidente da República foi jornalista e diretor do Expresso.





"Visionário, pioneiro, criativo, determinado, batalhador, democrata, social-democrata, europeísta e atlantista, esteve em quase todos os combates de meados dos anos sessenta até hoje", salienta Marcelo Rebelo de Sousa, concluíndo que Portugal "nunca o esquecerá".

