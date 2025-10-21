Pinto Balsemão. Marcelo Rebelo de Sousa recorda um "visionário, lutador e otimista"

“Foi tudo o que era possível ser na política, exceto, realmente, candidato presidencial e presidente da República”, declarou o atual chefe de Estado.

, declarou o presidente.“É um choque partilhado por muitos portugueses que lhe devem mais ainda do que pensam. Porque não sabem, não conhecem, a luta que ele fez na comunicação social nem na política que conduziu desde os anos 1960 praticamente até hoje”, acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que Francisco Pinto Balsemão esteve na comissão da elaboração da primeira lei da imprensa e destacou que“Era alguém que chegava antes dos outros, via antes dos outros, corria riscos antes dos outros, e assim foi toda a vida. Muito independente, muito livre, muito autónomo nas suas opiniões. Não há combates, mesmo sociais, em que não tenha estado ao longo destes anos”, destacou.Na visão de Marcelo Rebelo de Sousa,por aquela que considera uma das dez figuras mais marcantes na transição da ditadura para a democracia.O presidente recordou “uma figura transversal na política portuguesa e, como tal, visto como um pai da pátria, não sendo um dos quatro pais fundadores da democracia”.Questionado sobre como pensa que Balsemão gostaria de ser lembrado, Marcelo escolheu os adjetivosNuma nota noda Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa tinha já evocado o antigo primeiro-ministro, considerando que “Portugal perdeu, hoje, uma das personalidades mais marcantes dos últimos 60 anos”.Francisco Pinto Balsemão morreu esta terça-feira, aos 88 anos. Em comunicado, o grupo de comunicação que fundou e liderou, a Impresa, informou que