Morte de recém nascido. Dois médicos condenados a multa de 6.000 euros cada

Dois médicos foram condenados a pagar uma multa de 6.000 euros, cada um, pela morte de um recém-nascido no Centro Materno Infantil do Norte.

O caso aconteceu em fevereiro de 2025, altura em que um bebé morreu cinco horas após o parto.

O Tribunal deu como provado que ao longo do trabalho de parto, os arguidos não seguiram as melhores práticas.

E que revelaram "uma atitude de menosprezo pelos sinais contínuos e crescentes da intranquilidade fetal e que atrasaram a cesariana o que foi decisivo para o sofrimento e subsequente morte".

A sentença foi confirmada pelo Tribunal da Relação.

O processo tinha ainda um terceiro arguido, que morreu entretanto.

Era o chefe de equipa de urgência de obstetrícia.

A mulher, de 33 anos estava grávida pela primeira vez e contava com 40 semanas e cinco dias de gestação.
