País
Morte de recém nascido. Dois médicos condenados a multa de 6.000 euros cada
Dois médicos foram condenados a pagar uma multa de 6.000 euros, cada um, pela morte de um recém-nascido no Centro Materno Infantil do Norte.
O Tribunal deu como provado que ao longo do trabalho de parto, os arguidos não seguiram as melhores práticas.
E que revelaram "uma atitude de menosprezo pelos sinais contínuos e crescentes da intranquilidade fetal e que atrasaram a cesariana o que foi decisivo para o sofrimento e subsequente morte".
A sentença foi confirmada pelo Tribunal da Relação.
O processo tinha ainda um terceiro arguido, que morreu entretanto.
Era o chefe de equipa de urgência de obstetrícia.
A mulher, de 33 anos estava grávida pela primeira vez e contava com 40 semanas e cinco dias de gestação.