Foto: Olivier Hoslet - EPA

"O embaixador não foi capaz de nos fornecer os esclarecimentos que havíamos pedido", afirmou João Gomes Cravinho, à margem do primeiro dia de reunião dos chefes de Estado do G20, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.



"Infelizmente a resposta do lado russo foi uma resposta perfeitamente insuficiente" , frisou.