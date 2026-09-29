Mortes em acidentes ferroviários diminuíram, mas passagens de nível voltam ao topo das ocorrências

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"Embora a supressão de passagens de nível continue a ser a medida mais eficaz para eliminar este tipo de acidentes, a sua concretização nem sempre é possível devido à complexidade técnica e aos elevados investimentos necessários", realça o IMT.





O plano da IP prevê a supressão de 135 passagens de nível consideradas de maior risco e a reclassificação de outras 237, num investimento 316 milhões de euros até 2030. Até ao final de 2026, a gestora ferroviária apontava à RTP Antena 1 o objetivo de suprimir 16 passagens de nível e proceder a 31 automatizações.





Segundo António Viana, coordenador da Estrutura de Missão para a redução da sinistralidade na IP, serão suprimidas todas as passagens de nível rodoviárias da Linha do Norte, da Linha da Beira Alta, da Linha do Alentejo e da Linha de Évora.





"O relatório anual identifica, também, um aumento dos precursores de acidentes (120), nomeadamente deformações de via e carris partidos", assinala ainda o IMT sobre o relatório do ano passado, acrescentando que "tendo em vista a melhoria da segurança ferroviária, foram realizadas, em 2025, 45 ações de supervisão, das quais resultaram 69 medidas corretivas".