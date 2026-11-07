Lisboa e Porto acolheram vigílias silenciosas das "mães pela acampada"

Acampada de Lisboa está a organizar protesto durante a Web Summit
O movimento Acampada Lisboa está a planear um protesto durante a Web Summit.
A cimeira começa na segunda-feira e deverá reunir cerca de 75 mil visitantes.
Autarquia do Porto quer instalar pista na praça D. João I
Está instalado o braço de ferro entre manifestantes e autarquia do Porto por causa de uma pista de gelo que a Câmara quer que volte a ser instalada na praça D.João I.
Carta entregue pelos manifestantes da acampada do Porto ao ministro da Habitação está em análise, revela a secretária de Estado
A carta entregue pelos manifestantes da acampada do Porto ao ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, está em análise, mas, segundo a secretária de Estado da Habitação, parte das reivindicações que ali constam já foram ou estão a ser concretizadas.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
A governante diz que compreende a indignação, porque "a crise grita", o que não compreende é que se diga que o Governo não está a fazer nada. Apesar do resultado dos últimos encontros com a oposição, a secretária de Estado da Habitação continua a dizer que há "toda a disponibilidade" para negociar com os partidos. Diz que são necessários consensos, mas não pode é haver egos nem ideologias que criam ruído. Reitera, no entanto, que, tudo aquilo que não funcionou no passado, não faz sentido que seja novamente colocado em prática. Dá como exemplo a manutenção do travão ao aumento nos novos contratos que afirma "é letra morta". Recusa que se fale em facilitar os despejos e garante que as famílias com vulnerabilidade económica serão sempre apoiadas. Sobre as cauções, justifica as alterações com a necessidade de existir liberdade contratual para as partes acordarem porque, segundo adianta, ao contrário do que se diz, "não há uma guerra entre inquilinos e proprietários". Entende que a garantia pública para proteger proprietários e inquilinos não faz sentido. No Conversa Capital, Patrícia Gonçalves Costa afirma ainda que a moratória para rendas cujo prazo termina no final de 2027, também proposta pelo PS, não é viável, porque é uma medida conjuntural e o mercado precisa é de medidas estruturais. Nesta entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, a secretária de Estado da Habitação revelou que os contratos anteriores à data de entrada em vigor do Regime Simplificado de Arrendamento Acessível podem ficar abrangidos pela nova lei, desde que adiram ao programa e cumpram os requisitos. No entanto, só usufruem dos benefícios fiscais a partir de 1 de setembro. Até ao momento já foram submetidas mil candidaturas, sendo que apenas cerca de 200 correspondem a contratos celebrados a partir de setembro de 2026. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.
Vigília silenciosa das "mães da acampada" em Lisboa e no Porto
Grupo de juristas e professores defendem que se garanta a visibilidade do protesto
Um grupo de seis juristas, consultores e professores universitários pede que seja proposto um local próximo do Rossio que preserve a visibilidade e simbolismo do protesto pela habitação.
Em declarações à RTP Antena 1, a professora universitária Susana Peralta explica o objetivo deste apelo.
O apelo conjunto é também subscrito pelo professor de Economia da Universidade do Minho, Luís Aguiar-Conraria, pela antiga eurodeputada Ana Gomes, o pelo antigo presidente da associação Transparência e Integridade e atual vice-presidente da associação portuguesa Frente Cívica, João Paulo Batalha, pela constitucionalista Teresa Violante e pelo advogado Ricardo Sá Fernandes.
"Mercado de Natal pode ser montado em diversos sítios da cidade"
O presidente da Câmara de Lisboa determinou a retirada das tendas do Rossio.
Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP
Os manifestantes pelo direito à habitação avisam que vão continuar no Rossio.
Lei das rendas. Chega pode estar perto de recuo
O Chega pode estar perto de um recuo no acordo que tinha com o governo a propósito da lei das rendas.
Foto: Pedro A. Pina - RTP
Uma centena de tendas mantém-se na praça
Tomada de posição conjunta defende "exercício pacífico do direito de reunião"
"Em Lisboa, a sentença não se basta com a afirmação de que a coexistência com o Mercado de Natal é impossível: exige que essa impossibilidade se revele em concreto. Pedimos, por isso, à Câmara Municipal de Lisboa que reúna sem demora com os manifestantes e os comerciantes para examinar as soluções de acomodação possíveis e, apenas se nenhuma o for, proponha ao protesto um local próximo ou contíguo que preserve a sua visibilidade, eficácia comunicativa e significado simbólico. Aos manifestantes pedimos que participem nesse exame de boa-fé e aceitem a solução que dele resultar, se cumprir o que o tribunal determinou".
"No Porto, a pista de gelo é uma iniciativa municipal, e as peças do concurso público lançado este ano pela Ágora para a infraestrutura elétrica dos eventos da cidade associam-na ao Mercado de Natal do Jardim da Cordoaria e do Largo do Amor de Perdição. Sem prejuízo de outras razões que a Câmara Municipal do Porto possa ter, parece-nos haver margem para encontrar uma localização que não colida com o protesto. Registamos a disponibilidade já manifestada pela Câmara para reunir com os manifestantes, e pedimos a estes que aceitem essa reunião de boa-fé", prossegue o texto.
"O direito à habitação e o direito de manifestação merecem que este protesto chegue ao fim sem mais feridos nem detenções", conclui.
O que determinou o Tribunal Administrativo de Lisboa?
O que ficou decidido na noite de sexta-feira
Impasse em Lisboa? Nova assembleia popular marcada para o final da tarde
- Está a ganhar forma um braço-de-ferro entre a Câmara Municipal da capital e o movimento Acampada de Lisboa. O autarca, Carlos Moedas, exige que as tendas dos manifestantes sejam removidas da Praça do Rossio, local onde pretende instalar o mercado de Natal, e determinou mesmo que a manifestação se desloque, em alternativa, para o Largo de São Domingos, a Praça de Martim Moniz ou os Restauradores;
- A ativista Renata Cambra, autorizada pelo Tribunal Administrativo de Lisboa a montar uma tenda, denunciou entretanto que a Polícia Municipal esteve no Rossio para pedir a retirada das tendas. Recorde-se que a manifestante está autorizada por decisão judicial a permanecer no Rossio até 24 de novembro, dia da votação do Orçamento do Estado para 2027;
- Renata Cambra defende a anulação do despacho do presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
- Um porta-voz dos ativistas em Lisboa adiantou que foram convidados vários sindicatos para a assembleia popular que está prevista para as 19h00 deste sábado. Foi também aprovada uma ação de protesto durante a Web Summit, cujos contonos estão ainda por definir;
- Os manifestantes continuam a reivindicar a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à compra de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" para as rendas;
- A maioria dos manifestantes detidos em Lisboa decidiu ir a julgamento. Mais de 80 respondem por alegado crime de desobediência, mas ainda está em aberto a possibilidade de o processo ser arquivado pelo Ministério Público;
- Por causa da chuva, a Acampada do Porto ergueu na sexta-feira, na Praça de D. João I, uma lona suportada por cabos de aço e quatro tendas de apoio logístico;
- O presidente da República afirmou que, "quando há vontade política, há resultados". António José Seguro reagiu assim à falta de acordo entre os partidos sobre a habitação. O chefe de Estado aguarda resultados concretos, reiterando o apelo ao diálogo. PS e PSD trocam acusações de intransigência;
- O Governo mostra-se disposto a transferir para as autarquias a gestão de quase meio milhar de imóveis que podem servir para habitação acessível e fins culturais e sociais. O Ministério das Finanças indicou que foi enviada uma carta aos municípios com a identificação do património público imobiliário. Cabe agora às autarquias analisar os imóveis disponíveis na referida listagem e sinalizar, até 31 de dezembro, aqueles que pretendem colocar ao dispor da população.
Renata Cambra pede anulação de despacho da Câmara de Lisboa
Em declarações à RTP, a ativista Renata Cambra sublinhou que a autarquia tem o dever de tentar compatibilizar a manifestação em curso com o mercado de Natal.
Foto: António Antunes - RTP
Acampada do Porto monta lona e quatro grandes tendas para se proteger da chuva
A Acampada do Porto montou hoje, na Praça D. João I, uma lona suportada por cabos de aço e quatro grandes tendas fechadas de apoio logístico, constatou a Lusa no local.
A montagem das novas estruturas, desenhadas mais capacitadas para aguentar os efeitos da chuva que já caiu no Porto, começou durante a madrugada.
Pelas 18:30, na Praça D. João I, decorrem trabalhos logísticos de montagem de equipamentos para a assembleia popular, cuja mesa ficará albergada debaixo de duas grandes tendas pretas.
Outras duas tendas iguais estão alinhadas na parte oeste da Praça D. João I, dando continuidade à cantina popular que ali se tem instalado e fornecido refeições a centenas de pessoas por dia.
Já o posto médico está também a ser montado, mas com a habitual tenda branca aberta.
Por cima de algumas tendas de campismo usadas pelos manifestantes para pernoitar, que permanecem há vários dias consecutivos na praça, foi instalada uma lona negra, conferindo uma proteção adicional à Acampada.
Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.
A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.
O Ministério Público pediu entretanto ao Tribunal Constitucional para avaliar a constitucionalidade da norma de 1974 que estabelece que uma manifestação tem como limite horário as 00:30.
Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.
Crise da habitação. Governo rejeita recuar nas "rendas moderadas"
O ministro das Finanças diz que o Partido Socialista ainda não aceitou que está na oposição.
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
Habitação. PS e PSD trocam acusações de intransigência
PS e PSD trocam acusações de intransigência depois de terem falhado um acordo para resolver a crise na habitação.
Foto: Carlos M. Almeida - Lusa
Comerciantes querem manter mercado de Natal no Rossio e queixam-se de prejuízos
Os comerciantes de Lisboa não querem mudar o mercado de Natal do Rossio e os manifestantes também não aceitam alterar a localização do protesto.
Acampada de Lisboa. Maioria dos detidos escolhe julgamento
Maioria dos 55 manifestantes disse ao tribunal que prefere ir a julgamento do que pagar 150 euros. O advogado de defesa dos detidos sublinha que "continua em aberto a hipótese de o processo ser arquivado ou de ver o processo prosseguir para julgamento".
"É um número muito residual de pessoas que aderiu (à suspensão provisória do processo), a grande maioria não adere", afirmou no Campus de Justiça de Lisboa o advogado Ricardo Sá Fernandes. A defesa dos manifestantes detidos sublinha que neste momento "continua em aberto a hipótese de o processo ser arquivado ou de ver o processo prosseguir para julgamento".
Para a tarde está prevista a decisão relativa aos manifestantes que foram detidos no dia 25 de outubro.
No despacho, a que a Lusa teve acesso, o procurador sustenta que, embora tenha sido proposta aos arguidos a suspensão provisória do processo, tal não afasta a “hipótese de arquivamento, face aos fundamentos jurídicos” na decisão que autorizou Renata Cambra a manifestar-se com uma tenda no Rossio até 24 de novembro, bem como à ponderação da proporcionalidade da ação policial, “já que, em abstrato, os fins não justificam todos os meios”.