Movimento na Base das Lajes levanta especulações sobre ataques dos EUA ao Irão este fim de semana

A Base das Lajes, nos Açores, registou ontem maior movimento de aeronaves militares norte-americanas. Os Estados Unidos estão preparados para atacar o Irão no fim de semana, mas Donald Trump ainda não tomou uma decisão. A notícia é avançada pela CBS e cita fontes militares.

RTP /
António Araújo - AFP

Na Base das Lajes estavam estacionados 11 aparelhos reabastecedores, 12 caças F-16 e um cargueiro militar.

São movimentações semelhantes às que foram registadas em Junho do ano passado, quando foi feito o ataque ao Irão.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos esclarece que o Comando Europeu norte-americano recebe regularmente aeronaves e pessoal militar em trânsito e que por razões de segurança operacional não pode divulgar mais detalhes.

Os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de Portugal recusaram dar explicações.

A Casa Branca terá sido informada de que os militares poderiam estar prontos para um ataque, depois de um reforço significativo nos últimos dias de meios aéreos e navais no Médio Oriente.

