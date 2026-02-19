País
Movimento na Base das Lajes levanta especulações sobre ataques dos EUA ao Irão este fim de semana
A Base das Lajes, nos Açores, registou ontem maior movimento de aeronaves militares norte-americanas. Os Estados Unidos estão preparados para atacar o Irão no fim de semana, mas Donald Trump ainda não tomou uma decisão. A notícia é avançada pela CBS e cita fontes militares.
Na Base das Lajes estavam estacionados 11 aparelhos reabastecedores, 12 caças F-16 e um cargueiro militar.
São movimentações semelhantes às que foram registadas em Junho do ano passado, quando foi feito o ataque ao Irão.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos esclarece que o Comando Europeu norte-americano recebe regularmente aeronaves e pessoal militar em trânsito e que por razões de segurança operacional não pode divulgar mais detalhes.
A Casa Branca terá sido informada de que os militares poderiam estar prontos para um ataque, depois de um reforço significativo nos últimos dias de meios aéreos e navais no Médio Oriente.
Os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de Portugal recusaram dar explicações.
