Movimento na Base das Lajes levanta especulações sobre ataques dos EUA ao Irão este fim de semana

Os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de Portugal recusaram dar explicações.



Os Estados Unidos estão preparados para atacar o Irão no fim de semana, mas Donald Trump ainda não tomou uma decisão. A notícia é avançada pela CBS e cita fontes militares.



A Casa Branca terá sido informada de que os militares poderiam estar prontos para um ataque, depois de um reforço significativo nos últimos dias de meios aéreos e navais no Médio Oriente.





Na Base das Lajes estavam estacionados 11 aparelhos reabastecedores, 12 caças F-16 e um cargueiro militar.São movimentações semelhantes às que foram registadas em Junho do ano passado, quando foi feito o ataque ao Irão.O Departamento de Defesa dos Estados Unidos esclarece que o Comando Europeu norte-americano recebe regularmente aeronaves e pessoal militar em trânsito e que por razões de segurança operacional não pode divulgar mais detalhes.