Movimento Porta a Porta desafia Governo a seguir Espanha no combate à crise na habitação

Foto: Nuno Patrício - RTP

Uma medida que o movimento Porta a Porta gostaria de ver o Governo português a seguir o exemplo de Espanha, em relação ao combate à crise na habitação.



Entre as 12 medidas apresentadas por Pedro Sánchez, para conter a subida do preço dos imóveis, estão também benefícios fiscais aos senhorios, para aumentar o número de imóveis no mercado de arrendamento e restrições para a atividade de alojamento local.



O porta-voz do Movimento Porta a Porta, André Escoval, considera que o governo português devia seguir os passos do país vizinho e não adota apenas por opção política.