Mulher constituída arguida. Recém-nascido abandonado à porta dos Bombeiros Sapadores de Leiria





A mulher suspeita de ter abandonado o bebé tem 27 anos e foi identificada, tendo sido constituída arguida. Pelas 14h00, a PSP indicava que a mulher estava a ser ouvida na instalações do Comando Distrital de Leiria da PSP.

Foram guardadas imagens de videovigilância do exterior do quartel, que podem ajudar a identificar quem abandonou o recém-nascido, acrescentou a fonte.





c/ Lusa

O caso ocorreu pelas 3h57, quando o bebé foi encontrado na entrada do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras, adiantou a fonte. O bebé, um menino, foi depois levado para o Hospital de Leiria para ser avaliado e o caso foi entregue às autoridades.A informação tinha sido inicialmente avançada pela CNN Portugal, que acrescentou que o saco de compras, além do bebé, tinha fraldas e leite.