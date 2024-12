Mulher de 40 anos detida na Sertã por venda ilegal material de jogo

No âmbito de uma ação de fiscalização a estabelecimentos comerciais, os militares da GNR constataram que, num dos estabelecimentos alvo de inspeção, se encontrava exposto diverso material utilizado em jogos de fortuna ou azar, que estava a ser comercializado de forma ilegal, bem como vários artigos de vestuário e outros acessórios de moda contrafeitos.

A ação culminou na detenção de uma mulher e na apreensão de 12 caixas de cartão de jogo, diversos conjuntos de equipamentos desportivos contrafeitos e artigos de moda, designadamente malas e bolsas contrafeitas, revelou aquele Comando Territorial, em nota enviada à agência Lusa.

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Sertã.

"A GNR relembra que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho e contraiam dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo", refere a GNR.

A Guarda alerta ainda que o fabrico, exportação, importação, venda e o transporte de material e utensílios caracterizadamente destinados à exploração de jogos de fortuna ou azar, carecem de autorização da Inspeção-geral de Jogos.