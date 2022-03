Mulheres trabalham mais mas ganham menos

Outro indicador curioso referido pela Pordate é a percentagem de mulheres empregadas a tempo parcial. Na Europa, não é incomum percentagens na ordem dos 30 ou até 40%. Em Portugal o rácio não ultrapassa os 16%. Falta de part-times? Salários tão baixos que é impossível sobreviver com trabalho parcial? Ou outra explicação qualquer? Questões a merecerem uma resposta.





No Dia Internacional da Mulher a plataforma portuguesa para os direitos das mulheres aproveita a data para chamar a atenção, para os relatos sobre o desaparecimento de mulheres e crianças, nas zonas de fronteira da Ucrânia que acabam nas mãos de grupos organizados de tráfico, para serem exploradas sexualmente.





O Dia Internacional da Mulher é comemorado esta terça-feira em Portugal com iniciativas em todo o país que vão de debates e conferências, a manifestações, exposições e música, ou simples entrega de flores.Para assinalar a data, comemorada desde 1975, o Governo, através da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, participa num debate que promoveu sobre o trabalho das mulheres cientistas e investigadoras e a sua participação no mercado de trabalho.Por todo o país pontificam neste dia debates e palestras sobre desigualdade ou sobre violência doméstica, sobre mulheres no meio rural, no ensino, nas profissões tradicionalmente associadas a homens (como forças armadas ou engenharia), nas artes, desporto, saúde ou finanças.Este ano sob o lema “”, a data serve também para manifestações culturais e será também assinalada com concentrações e marchas em várias cidades do país, como Braga, Coimbra, Faro ou Funchal, Lisboa ou Porto.Carolina Beatriz Ângelo, a primeira cirurgiã portuguesa e a primeira mulher que teve direito a voto em Portugal, será homenageada na Guarda, de onde era natural.