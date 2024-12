"Multa Moral" alerta para barreiras sentidas pelas pessoas com deficiência

Foto: Sandra Henriques - Antena 1

Neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, um grupo da Casa Pia de Lisboa, em conjunto com o Instituto Nacional para a Reabilitação, esteve nas ruas de Lisboa a entregar às pessoas que passavam pequenos panfletos que alertavam para essas barreiras, como se fossem multas.



A presidente do Conselho Diretivo da Casa Pia de Lisboa, Fátima Matos, afirma que "a Multa Moral é uma ferramenta de sensibilização aos cidadãos para apelar à responsabilidade social nesta área da promoção dos direitos das pessoas com deficiência".



"Na rua alertamos os cidadãos para estas dificuldades que as pessoas com deficiência têm nas suas rotinas para poderem ter uma vida o mais normal possível", explica Fátima Matos.



A presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Sónia Esperto, considera que ainda há muito a fazer para criar condições de inclusão.



"A Multa Moral é um instrumento de inclusão. Dou os parabéns à Casa Pia de Lisboa pelo desenvolvimento deste instrumento que é uma oportunidade de cada um de nós de exercer o seu direito de cidadania", refere Sónia Esperto.



Rui, de 24 anos, é aluno da Casa Pia de Lisboa e têm deficiência visual. "É complicado para nós quando andamos com as bengalas por causa dos obstáculos", conta, destacando o problema dos carros estacionados em cima do passeio.