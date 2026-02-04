Município da Sertã disponibiliza lonas e faz aplicação nas habitações

Numa nota enviada à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco informou que criou um atendimento centralizado, a funcionar no edifício dos Paços do Concelho, para reportar ocorrências na sequência da passagem da depressão Kristin no território.

"O atendimento decorre no Balcão de Atendimento Único da Câmara Municipal da Sertã e é realizado por uma equipa multidisciplinar, que irá encaminhar situações de ação social, colocação de plásticos e lonas em coberturas, vias obstruídas, ruturas de água e falta de energia, e ainda prestar informações sobre apoios do Estado".

Este atendimento está disponível presencialmente na Câmara Municipal da Sertã, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:30.

A autarquia informou ainda que todos aqueles que não possam deslocar-se podem fazer o contacto através do número 274 600 300 ou via correio eletrónica geral@cm-serta.pt.

"Devem, sempre que possível, fornecer o máximo de informação, como a área que é necessário intervencionar, localização exata ou material necessário. A partir daqui, será feito o encaminhamento da situação no sentido da sua resolução".

O município adiantou que situações referentes a vias obstruídas, ruturas de água e falhas de energia podem ser reportadas naquele espaço.

"Todas estas situações devem, sempre que possível, ser acompanhadas de informação precisa, como localização do espaço (preferencialmente com coordenadas) e fotografia do local".

Na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, continua também em permanência o apoio social com técnica dedicada a receber pedidos de apoio social e a prestar apoio psicológico.