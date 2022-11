Município de Leiria favorável à desagregação de duas uniões de freguesias

Nas deliberações, lê-se que, "atenta a vontade das populações" expressa através dos seus órgãos autárquicos, "a Câmara Municipal de Leiria emite parecer favorável" às duas propostas de desagregação.

Os pedidos de parecer foram formulados pela Assembleia Municipal.

Por parte dos vereadores do PSD, Álvaro Madureira declarou que concordam com estas propostas, que vão "ao encontro dos anseios, necessidades e da boa gestão de proximidade que fazem as freguesias".

"São as freguesias que conhecem os problemas e as necessidades das populações e, portanto, a descentralização tem de passar por esta proximidade", considerou o social-democrata, referindo ser uma "pena que só agora seja possível fazer-se esta avaliação".

Admitindo que surgirão outras desagregações, Álvaro Madureira sustentou que "é de salutar as forças vivas destas freguesias que se manifestam e vivem intensamente a História daquilo que é a sua cultura e a defesa do seu património únicos".

"Nós só poderemos estar de acordo", acrescentou, felicitando as freguesias.

Já o presidente da Câmara de Leiria, o socialista Gonçalo Lopes, destacou que nas duas desagregações houve unanimidade nas respetivas assembleias de freguesia, assinalando que a autarquia está "a dar suporte àquilo que é a vontade popular" e de órgãos democraticamente eleitos.

Gonçalo Lopes desejou ainda que "este percurso tenha sucesso nas diversas etapas", e, por isso, "o suporte político para que esta vontade venha a ser concretizada" na Assembleia Municipal e na Assembleia da República.

A semana passada, a proposta de desagregação da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, no concelho de Leiria, foi aprovada por unanimidade pela Assembleia de Freguesia.

Já na semana anterior, a mesma unanimidade registou-se na Assembleia de Freguesia quanto à desagregação da União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.